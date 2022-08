Esiti del torneo di 3^ di Portogruaro

APortogruaro si è chiuso il torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Umberto Gerolin con la supervisione di Rinaldo Tassile. Erano 102 i tennisti in tenzone. Nel maschile sono stati i giovani i protagonisti. Finale tra under 14 e under 16 vinta dal più giovane veronese del Gam Edorado Dolcetta-Capuzzo in due set sul vicentino del Sovizzo Andrea Zocca. Terzi posti per il favorito di casa Carlo Pavanati sconfitto al tie break del terzo set dal vincitore e per il trevigiano Sandro Silvestrin anche lui superato dal vicentino al tie break del terzo. In evidenza con due vittorie Corrado Mezzavilla del Fossalta di Portogruaro e il decano di casa Rolando Cappelletto.

Il femminile

Nel femminile, vince l’under 16 del Green Garden Beatrice Pelosin al terzo set contro la tennista Aurora Piccinini, under 14 udinese. Pelosin che guadagna il terzo podio veneziano facendo vedere che è pronta per la seconda categoria, dove ancora non si vedono le tenniste veneziane. Terze classificate Alessia Vittoria Landi del park di Villorba e per Alessia Baraldo vincitrice nel mese scorso presso i “cugini del Fossalta di Portogruaro”.

Bibione

A Bibione è iniziato l’Avis Open maschile e femminile con 1.500€ di montepremi che terminerà il 14/8. È diretto da Jury Basilone e supervisione di Rinaldo Tassile. Le iscrizioni per i giocatori fino ai 3.5 sono finora 80, mancano ancora quelle dei giocatori di 3^ che potranno dare le adesioni fino alle ore 12 del 2/8, mentre per i players di seconda dovranno giungere entro le ore 12 del 6/8. Le gare di lunedì sono 5, con inizio dalle ore 18.00.

Sempre Bibione festeggia il bronzo di Nicolas Lyam Basilone che al Trofeo nazionale Kinder nel draw da 84, ha raggiunto un ottimo traguardo.

Tc Venezia

Al Tc Venezia è iniziato il torneo di doppio maschile, femminile e misto aperto a tutte le categorie, trofeo Ristorante La Cupola. E’ diretto da Paolo Lazzari con la supervisione di Matteo Rossetto. Una cinquantina i contendenti. Quattro le gare in programma Lunedì dalle ore 18.00. Dal 6 agosto fino al 18 la cabina di regia rosa all’Arca 974 di Spinea indice il torneo Hot Shot per giovani dai 10 ai 16 anni con incontri di singolo e doppi anche misti, con ben 20 tabelloni. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 agosto. A Noventa di Piave l’atteso 6° Memorial Vazzoler, competizione maschile fino ai 2.5 dal 18/8 al 4/9. Iscrizioni limitate ai primi 120 arrivati entro le ore 12 del 16/8 per i 4^ gli altri da determinare.