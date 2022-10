“Esonero immediato”: sentenza Allegri, non ci sono più dubbi

Clamoroso il 4-3 con cui i portoghesi si sono sbarazzati della compagine bianconera, certificando l’esclusione dagli ottavi della principale competizione europea. Non c’è stata praticamente partita, salvo nei minuti finali, con i portoghesi subito avanti e capaci di prendere il largo e riavvicinati solo a 15 minuti dalla fine. Troppo poco Juventus in campo, troppi errori, scelte sbagliate e il risultato è la conseguenza di ciò. Si arresta così la serie positiva della squadra di Allegri che in campionato aveva portato a due successi consecutivi. Il terzo non è arrivato, mentre arrivano le dure critiche all’allenatore toscano. Ancora una volta il tecnico di Livorno finisce sotto accusa e c’è già la sentenza non più discutibile: “Esonero immediato”.

Allegri out: i tifosi hanno deciso

E’ quello che chiedono sui social i tifosi bianconeri mandando, ancora una volta, in tendenza l’hashtag #allegriout. Non c’è nessuna scusante per il tecnico dei cinque scudetti ora che il campo gli sta presentando il conto: quattro sconfitte su cinque partite in Champions, dieci punti di distacco dal primo posto in campionato e la piazza bianconera che ne chiede l’allontanamento. La società ha più volte ribadito, anche con Agnelli, che si andrà avanti con Allegri fino al termine della stagione, ma i tifosi non sono dello stesso avviso: “Che umiliazione – si legge in un tweet – Allegri non deve neanche rientrare a Torino. Esonero immediato”. E non sono da meno gli altri tweet che riportano l’hashtag #Allegriout. “Se avessero tenuto Pirlo non saremmo messi peggio e avremmo anche risparmiato qualche euro” scrive un tifoso ed un altro sentenzia: “Il punto più basso della storia della Juventus”.