Esordio amaro per il Venezia

Esordio stagionale amaro in Serie A per il Venezia e per Paolo Zanetti. In campo contro il Napoli, gli arancioneroverdi scesi in campo con il 4-3-3: Di Mariano, Forte e Johnsen in avanti, incassano 2 reti pur giocando quasi tutta la partita in superiorià numerica. Zanetti schiera in porta il recuperato Maenpaa, in difesa spazio a Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro. A centrocampo spazio a Fiordilino insieme a Peretz ed Heymans a completare i lati. Nel Napoli di Spalletti invece, spazio al tridente offensivo composto da Politano, Osimhen e Insigne.

Una brutta figura

La squadra di Spalletti porta a casa tre punti al termine di un match complicato dall’espulsione di Osimhen al 23’. Succede tutto nella ripresa. Insigne manda oltre la traversa un calcio di rigore. Una manciata di minuti più tardi, altro penalty per il Napoli: questa volta Insigne incrocia e porta in vantaggio i suoi. Il Venezia prova a reagire ma si sbilancia, Elmas chiude la gara sul 2-0. Il Napoli conquista quindi i primi tre punti della stagione contro un Venezia incapace di sfruttare la superiorità numerica causata dall’espulsione di Osimhen al 23′.

Le formazioni

Marcatori: 62′ rig. Insigne (N), 71′ Elmas (N)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz (71′ Gaetano), Lobotka, Zielinski (35′ Elmas); Politano (71′ Lozano), Osimhen, Insigne (85′ Petagna). A disp.: Ospina, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Elmas, Lozano, Rrhamani, Palmiero, Ounas, Petagna, Zanoli, Gaetano. All. Spalletti

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi (50′ Svoboda), Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino (64′ Tessmann), Peretz (74′ Galazzi), Heymans (74′ Dezi); Di Mariano (64′ Sigurdsson), Forte, Johnsen. A disp.: Lezzerini, Oliveira, Dezi, Tessmann, Sigurdsson, Bjarkason, Karlsson, Galazzi, Schnegg, Svoboda. All. Zanetti

Ammoniti: Fiordilino (V), Caldara (V), Heymans (V), Forte (V), Fabian (N)

Espulsi: Osimhen (N)

Grossi limiti tecnici e caratteriali

Il Venezia paga caro la poca tenuta difensiva e regala ben due rigori al Napoli in 10. Il primo lo sbaglia Insigne al 57′ per un netto fallo di mano di Caldara, ma sbaglia. Passano pochi minuti e stavolta è Ceccaroni a bloccare il pallone con le mani in area veneziana. Rigore netto ma stavolta al 61′ Insigne si fa perdonare l’errore precedente. Al 72′ il colpo del ko con Elmas. Gran palla di Insigne per Lozano, Ceccaroni lo stoppa, bene, seconda palla per Elmas, Caldara chiude, ma il tiro del centrocampista gli passa tra le gambe e si infila nell’angolino!