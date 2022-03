Esordio vincente del team del Green Garden in serie C maschile del Gione 1

Subito a segno il team capitanato da Alessandro Arena in trasferta a Pederobba. Ha fatto il suo esordio italiano l’under 18 ceco Jakub Nicod con il 3.2 Eddy Bottarel, che nonostante l’ottima gara del trevigiano il giocatore di punta del Metsre ha rifilato un doppio bagel. Stessa prestazione per il 2.6 Daniel Buffa con il 3.3 Cesare Franceschin; il 2.7 Giovanni Orsoni non più abituato alle competizioni, ha vinto la sua gara con il 3.3 Riccardo Andreatta in due set; stesso punteggio per Morgan Andres Bordon 2.8 che con il giovane Giovanni Stival 4.3 ha onorato la competizione. Nei doppi è entrato in gioco il number one italiano del team Marco Rampazzo assieme a Jakub Nicod opposti al maestro di casa Fabio Scuglia-Eddy Bottarel per loro 6/3 6/2. L’altro double è stato giocato da Giovanni Orsoni e Marcello Bassi al suo rientro dopo un paio d’anni opposti alla coppia Trevisson-Andreatta con il risultato di 6/3 6/2.

Prossimo turno

Prossimo turno vede il debutto del Tc Mestre in trasferta a Vacil di Breda nel trevigiano contro il team dello Sporting Life Center, che nella giornata di ieri ha perso a Vicenza per 5-1.

Sfida contro il Vicenza

I ragazzi di Arena invece giocheranno in casa proprio contro i vicentini che schierano Tamiello 2.5, Campagnola 2.6, Paro 2.7, Martellato 2.7, Polato 2.8, Marzarotto 3.2 e Galassi 3.3. Una formazione che sulla carta non dovrebbe impensiere coach Arena, ma essendo un team molto giovane e sempre in crescita, potrebbe rappresentare il primo vero ostacolo, stante anche il pesante punteggio inflitto ai trevigiani.