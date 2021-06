Euro 2020, Italia-Turchia 3-0: autogol di Demiral, poi Immobile e Insigne

Buona la prima per gli uomini del ct Mancini, sempre in controllo del match. Gli Azzurri all’Olimpico di Roma hanno inaugurato il torneo, rimandato di un anno a causa della pandemia di Covid-19. La competizione, per la prima volta, è itinerante: si giocherà infatti in 11 città europee diverse, fino alla finale dell’11 luglio a Wembley. Per la Nazionale prossimo impegno contro la Svizzera il 16 giugno

Il colpo d’occhio

All’Olimpico di Roma, Italia-Turchia finisce 3-0. È il primo atto degli Europei 2020, rinviati di un anno a causa della pandemia di Covid-19. Ed è anche tornato il pubblico, pari al 25% della capienza dell’impianto. Prossimo impegno degli Azzurri mercoledì 16 giugno contro la Svizzera.

Autogol Demiral, poi Immobile e Insigne

Buon avvio da parte dell’Italia, che si rende più volte pericolosa con Berardi e Insigne: conclusioni imprecise. Perfetto, invece, il colpo di testa di Chiellini da calcio d’angolo, ma Cakir si esalta e manda in angolo (22′). Azzurri in costante controllo del match, la Turchia regge. Poi occasione per Immobile, bel destro ma troppo centrale (42′). A fine primo tempo, braccio largo in area di Celik: era rigore (45′). Gioia azzurra a inizio secondo tempo: cross teso di Berardi, Demiral di petto devia nella propria porta (53′) ed è 1-0 per l’Italia. Tentano il raddoppio Spinazzola e Locatelli, ma tocca a Immobile gonfiare la rete in tap-in dopo una respinta di Cakir (66′). Poi tris di Insigne (79′), con un destro piazzato che rende ancora più dolce la festa azzurra.