Europei femminili, Italia battuta dal Belgio: azzurre eliminate

Si infrange contro il Belgio il sogno della Nazionale italiana a Euro2022. In una gara da dentro o fuori, le ragazze di Milena Bertolini vengono sconfitte dalle Fiamme rosse per 1-0 e chiudono il girone sul gradino più basso con soltanto un punto sul pallottoliere. E’ il 49’, quando il cielo sopra il Manchester City Academy Stadium si tinge di nero: punizione in area azzurra del Belgio, la palla si nasconde tra una selva di gambe per sbucare sul sinistro di De Caigny che non lascia scampo a Giuliani. Dopo un primo tempo in cui l’Italia non è riuscita a spezzare la qualità in palleggio delle belghe, non è bastato l’assalto nella ripresa, fermato da un palo centrato da Girelli e dalle parate di un insuperabile Evrard sulle conclusioni a ripetizione di Giacinti e Bonansea. L’Italia abbandona gli Europei, consapevole di avercela messa tutta.

Il Ct

“Abbiamo perso una partita che non abbiamo meritato di perdere – ha commentato con amarezza la Ct Bertolini – Le ragazze quello che avevano hanno dato. Avremmo potuto meritare qualcosa di più. Quello che è mancato forse è la tranquillità, ma stasera le ragazze hanno giocato e hanno fatto bene. È stata un’esperienza per noi importante che ci farà crescere e ci farà diventare più forti. Voltiamo pagina cercando di non ripetere gli errori, analizzando le cose negative e facendo tesoro di quelle positive”.