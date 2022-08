Europei nuoto, Italia oro nella staffetta 4×100 mista maschile

L’Italia chiude con uno splendido oro nella staffetta mista maschile 4×100 gli Europei di nuoto più vittoriosi di sempre. Thomas Ceccon (Fiamme Oro, dorso), Nicolò Martinenghi (rana), Matteo Rivolta (delfino) e Alessandro Miressi (Fiamme Oro, stile) hanno anche hanno fatto registrare il record dei campionati con 3’28″46. Argento alla Francia con 3’32″50, bronzo all’Austria con 3’33″28. “Desidero ringraziare questi splendidi atleti assurti a modello internazionale e fiore all’occhiello del nuoto italiano. Il record di medaglie è un plauso ai loro sacrifici e a quelli di tecnici e dirigenti e quindi delle società: fulcro dello sport italiano, garanzia di attività motoria che produce campioni e benessere per i cittadini di tutte le età”. Lo scrive in una nota il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli.

L’appello

“Invoco ed auspico una costante attenzione da parte delle istituzioni affinché le sostengano con misure idonee per assicurarne la ripresa e/o il prosieguo delle attività fortemente compromesse dalla pandemia e dai rincari energetici. Senza il contributo prevalente di società e associazioni lo sport in Italia non esisterebbe e di conseguenza non esisterebbero neanche le medaglie internazionali, l’entusiasmo degli appassionati, l’emulazione che produce ciclicità di risultati e modelli positivi per i giovanissimi. Ringrazio il numeroso pubblico per averci seguito con un calore impressionante sia in tribuna, con continui sold-out, sia da casa. La spinta emotiva è stata enorme e si è rivelata una componente fondamentale per i successi conseguiti, oltre ad aver ripagato gli sforzi profusi da una macchina organizzativa che ha preparato un evento meraviglioso, esemplare. Conclusi nuoto e nuoto artistico, il campionato europeo continua con i tuffi, già aperti da medaglie italiane, lo spettacolo dei tuffi dalle grandi altezze e il nuoto in acque libere nel mare di Ostia”.