Francesca Pan rinnova il contratto: «La Reyer è la mia seconda casa»

L’Umana Reyer ha il piacere di comunicare che è stato trovato l’accordo con Francesca Pan per il prolungamento pluriennale del contratto. Francesca, cresciuta nel vivaio orogranata con cui ha vinto anche uno scudetto under 17, è alla sua seconda stagione consecutiva con l’Umana Reyer dal rientro in Italia dopo l’esperienza quadriennale a Georgia Tech. Nella passata stagione è stata grande protagonista della cavalcata che ha riportato il tricolore in laguna dopo 75 anni ed è stata premiata con il titolo di MVP della finali scudetto e come miglior italiana della Serie A.

Il rinnovo

«E’ grande soddisfazione aver giovane l’accordo con Francesca che ringraziamo – le parole di Federico Casarin – E’ una ragazza, ma soprattutto una persona di grande valore che abbiamo visto crescere nel nostro settore. Il percorso di Francesca sposa in pieno il progetto dell’Umana Reyer iniziato sedici anni fa che vede i giovani e la loro valorizzazione come base per i successi, in campo e fuori. Siamo felici che Francesca possa il percorso con noi e che possa continuare a regalare e vivere tante emozioni. Questa operazione è l’ennesima dimostrazione della volontà della nostra proprietà di dare continuità ai risultati e al progetto, per questo è doveroso un ringraziamento anche per la possibilità di continuare a guardare al futuro con ambizione e volontà di essere competitivi».

Società che mi ha cresciuta

«L’Umana Reyer è la società che mi ha cresciuto – il commento di Francesca Pan – sono arrivata qui che ero una ragazzina, avevo quindici anni, e hanno subito avuto grande fiducia in me. Negli anni Reyer è diventata la mia seconda casa e la mia seconda famiglia e per me un onore poter far parte di questo Club che è uno dei più importanti in Europa. E’ un orgoglio sapere quanto la proprietà, il Presidente Casarin e tutto lo staff credano in me, sono grata e felicissima di aver prolungato il contratto. Spero che insieme al Club riuscirai a raggiungere traguardi importanti della passata stagione, voglio riuscire a continuare a vincere con questa maglia».