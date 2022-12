I due gioielli della SPES e della Nazionale hanno ripreso gli allenamenti e puntano alla ripresa dell’attività agonistica ad inizio 2023

“Il 2022 non è stato un anno fortunato per i due ginnasti della SPES MESTRE, Nicolò Mozzato e Stefano Patron. Il primo dopo un inizio d’anno in crescita esponenziale, dopo le medaglie vinte in coppa del mondo a Stoccarda, a seguito di un salto al volteggio in “alta quota” in coppa del mondo a Baku, ha subito un grave infortunio ad entrambe le ginocchia con la rottura dei legamenti e dei piatti tibiali. Il secondo, dopo un annata difficile causa Covid, infortunio alla mano ha dovuto ricorrere ai ferri causa un infortunio alla spalla. Entrambi i ginnasti dopo le rispettive operazioni si sono dovuti fermare, iniziare la riabilitazione presso il centro di Fisioterapia Acquamed di Spinea, un centro altamente specializzato, per poi riprendere gradatamente l’attività in palestra. Nicolò ha ripreso da un po’ di tempo con il lavoro ai grandi attrezzi senza ‘toccare’ Corpo Libero e Volteggio, da qualche giorno ha iniziato a saltare sul Tumbling ed ha iniziato a provare gli arrivi dai salti agli attrezzi. Nella Giornata di MArtedi si è ripresentato dal professor Pozzoni che in artroscopia gli ha rimosso una ‘graffetta’ che gli era stata posizionata nell’intervento di Aprile e che si era allentata recentemente nel ginocchio sinistro. Durante l’intervento gli è stato anche limato un callo osseo che gli dava fastidio. L’artroscopia, a detta dei medici, è stata soddisfacente. Il prof Pozzoni ha verificato la saldatura dei legamenti del ginocchio riscontrando un prodigioso recupero con entrambi i legamenti perfettamente saldati e di lunghezza esatta. In sostanza…intervento perfettamente riuscito e ginocchia perfettamente tornate come prima a testimonianza della incredibile capacità del fisico di Mozzato di recuperare. Per quanto riguarda Patron, la fisioterapia gli ha fatto riprendere quasi completamente la funzionalità della spalla e del gomito. E da fine dicembre dovrebbe iniziare a caricare sugli attrezzi. Al momento in palestra sta eseguendo esercizi di mantenimento e di rafforzamento della muscolatura della spalla. Entrambi i ginnasti stanno cercando di fare il possibile per tornare a regime per gennaio in modo da riprendere l’attività agonistica al più presto. La tenacia e la gioia di questi due gioielli hanno contagiato tutto l’ambiente della SPES Mestre risultando degli esempi per i piccoli ginnasti che stanno crescendo.Felice anche il tecnico Gianmatteo Centazzo che con il fiato sul collo non permette alcun cenno di rilassamento.

Mozzato

“Durante l’operazione ho visto l’incredulità del recupero negli occhi del Prof Pozzoni e dello staff medico che mi ha seguito. Sono sorpreso anche io ma sono davvero felice. La rimozione del callo osseo dovrebbe eliminare quel dolore che mi dava fastidio e da gennaio vorrei cominciare a forzare sugli arrivi agli attrezzi ed iniziare a saltare nuovamente a Corpo Libero e Volteggio. Non vedo l’ora di tornare a gareggiare. Mi manca il campo gara, mi manca la tensione della gara, mi manca la maglia azzurra….si perché a quella maglia sono attaccato da un po’ e non voglio mollarla.

Patron

“La spalla non mi fa più male e sono felice del recupero. Non vedo l’ora di riprendere ad allenarmi agli attrezzi ed a fine dicembre dovrei farcela. Sono contento per non aver perso il tono muscolare e conto di tornare sul campo di gara prima primavera.

Il coach

”Onestamente a Baku l’avevo vista davvero brutta ma Nicolò ha fatto miracoli…Quando Stefano si è fatto male alla spalla ho pensato che davvero siamo in credito con la sorte…ora spero che la sorte ci restituisca il debito…e non vedo l’ora di riaverli al 100% entrambi.