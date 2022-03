I risultati della serie C dei team veneziani alla terza giornata

Esulta il Tc Mestre maschile per la vittoria casalinga con la squadra trevigiana del Pederobba. I ragazzi di Moggian Barban hanno sfoderato una prova maiuscola in Via Olimpia agguantando attualmente il secondo posto. Un cappotto inatteso. Vincono tutti i giocatori in due set. Inizia il capitano a dare il buon esempio, suonando la carica contro Bottarel con un doppio 6/2; Fiorio Tc Mestre batte Scuglia Pederobba 6/2 7/5; Licori-Franceschin 7/5 7/5; Baldan-Andreatta 6/2 6/2. Doppi Zambon e Rossato-Bottarel e Andreatta 6/2 6/3 e Florio e Boetto si impongono su Scuglia Franceschin 7/5 6/1. Risulterà determinante per poter concorrere ai play off, il derbyssimo con il Green Garden, che si terrà proprio Domenica 3 Aprile in Via Asseggiano. Nel frattempo il Tc Mestre festeggia comunque per la salvezza conquistata, che dai primi di Marzo sembrava messa in discussione.

Un verdetto sospeso

Attendono il verdetto del giudice sportivo i giocatori del Green Garden che nella terza giornata di gare, li vedevano opposti allo Sporting Life Center di Vacil. A Squadre presenti, ci sono state delle querelle che andranno sviscerate dai regolamenti federali. In ogni caso i play off per loro passano sempre per l’ultima gara da giocare, e per sapere gli abbinamenti bisognerà attendere le conclusioni dei gironi. Nel femminile il Green Garden ha attualmente un solo punto, ma sembra poter perlomeno poter mettersi al sicuro, nonostante la sconfitta con le veronesi dello Scaligero “A”. Anche qui il calendario ha messo a confronto le formazioni rosa nel derby mestrino del 3 Aprile in Via Olimpia.