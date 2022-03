Il giovane tennista del Bibione Basilone conquista lo Junior Next Gen di Parma

A Parma nel circolo del Castellazzo nella kermesse Junior Next Generation con 427 ragazzi dai 10 ai 14, con 41 nel draw U 10 Nicolas Lyam Basilone c’è. E’ lui la punta di diamante, prima del Veneto ora d’Italia. E lo fa nel migliore dei modi contro il reggiano Giorgio Francesco Zucchi doppio bagel a suggello di un torneo strepitoso. Il giovanissimo giocatore del Bibione su 5 gare disputate ha concesso ai suoi avversari in totale soltanto 4 games.

Il pareggio

Pareggio in trasferta per la squadra del Tc Mestre impegnata contro lo Sporting Life Center di Vacil. Il team di Moggian Barban ha fatto 3-3 con i trevigiani. Un pareggio che ha un piccolo retrogusto amaro. Non tanto per il risultato in se, ma per il fatto che è giunto dopo essere stati in vantaggio per 3-2. Ma la competizione si chiudeva con il secondo doppio e qui il team trevigiano metteva in campo i loro due miglior alfieri. Nonostante questo il duo mestrino Rossato-Zambon, ha tenuto testa agli esperti giocatori di 2^ categoria Dalla Palma-Salerno arrendendosi per 5/7 3/6. Precedentemente i punti a favore sono stati ascritti da Baldan e Licori nei singoli, mentre il terzo punto del vantaggio è stato confezionato dal capitano accompagnato da Fiorio.