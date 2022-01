Il Mogliano Rugby sospende gli allenamenti

Aseguito della pubblicazione della delibera Federale in data 30 Dicembre 2021 a tutela del movimento in conseguenza dell’incremento esponenziale dei contagi, la Società Mogliano Rugby a salvaguardia della salute dei tesserati ed in attesa della pubblicazione del nuovo protocollo Sanitario sospende gli allenamenti nella settimana dal 3 Gennaio e fino al 9 Gennaio compreso.

Il presidente

“Animati da spirito di responsabilità e consapevoli dell’impegno che tutti Noi dedichiamo al Mogliano Rugby ed ai Nostri Ragazzi, siamo fiduciosi della prossima Ripresa dell’attività nel rispetto dei protocolli a cui dovremo attenerci”.. Così il presidente Massimiliano Piccin