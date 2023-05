Il Napoli ha vinto lo scudetto: è Campione d’Italia 33 anni dopo Maradona. De Laurentiis: «Vittoria assieme»

Alle 22.30, Napoli ha stappato il tappo delle emozioni: dopo aver pareggiato con l’Udinese per 1-1, è campione d’Italia per la terza volta. L’urlo liberatorio si è levato dallo stadio Maradona, dove 50 mila tifosi hanno assistito alla sfida con l’Udinese attraverso i maxi schermi (otto) fatti istallare dal Napoli — due per settore — e la festa, quella finalmente reale, è cominciata. «Mi chiedevate di vincere, ora abbiamo vinto assieme» arringa la folla Aurelio De Laurentiis al microfono dal campo. Poi a Dazn: «Adesso l’obiettivo è rivincerlo, ancora una volta. Poi ci manca la Champions. Questo è un punto di partenza, anche per Spalletti».

La festa in città

Da Fuorigrotta, il quartiere dello stadio, alla collina di Posillipo, al promontorio del Vomero. La città avvolta in un unico colore, l’azzurro declinato in tutte le sue sfumature. Ogni via, ogni vicolo del centro storico, ogni metro di strada si è affollato: ai tifosi che hanno atteso all’aperto il fischio finale della Dacia Arena di Udine, guardando la sfida nei bar o nei ristoranti, a quelli che via via hanno lasciato lo stadio Maradona dove Aurelio De Laurentiis ha fatto gli onori di casa e si è trattenuto a far festa. Si sono poi aggiunte le migliaia che hanno lasciato le case per cantare, ballare nella grande notte azzurra a cielo aperto. Un corteo gigantesco sul lungomare, sull’acqua il riflesso di Castel dell’ovo illuminato d’azzurro, come molti altri monumenti della città.

Napoli incantata

L’isola pedonale, scattata già alle 21, prosegue fino alle 4 del mattino, venerdì, giorno in cui la squadra rientra a Napoli ed è atteso l’abbraccio all’aeroporto di Capodichino con la città, prima della festa in campo che si svolgerà domenica al Maradona in occasione della sfida con la Fiorentina. Piazze e strade strette in un unico e interminabile abbraccio. Non è stata una manifestazione ufficiale, quella ci sarà il 4 giugno, ultima gara di campionato, ma è stata organizzata in maniera spontanea dai napoletani nell’ultimo mese, supportati dalle istituzioni che hanno predisposto un servizio d’ordine ad hoc con un’ampia zona pedonale e agenti ai varchi. Tutti a piedi, dunque, mentre la squadra festeggia in campo a Udine. La maxi isola azzurra è prevista anche per domenica sera in concomitanza con la sfida contro la Fiorentina.

Una stagione dominata

Percorso netto e incontrastato, quello del Napoli. Col valore aggiunto che mai un club ha distaccato la seconda in classifica di così tanti punti. Trentatrè anni dopo (domani, venerdì 5 maggio, è l’anniversario del primo tricolore (1987), il 29 aprile scorso è stato quello del secondo della storia). C’era Maradona all’epoca, oggi si laurea campione d’Italia una squadra costruita per lo più in estate fatta di giovani talenti. Il Napoli taglia un traguardo in maniera quasi inaspettata, soprattutto dopo gli addii eccellenti di Insigne, Mertens, Fabian Ruiz e Koulibaly. Premiata evidentemente la linea verde e della sostenibilità con l’abbassamento dell’età media dei calciatori e il taglio del tetto ingaggi.

Il mister

Il presidente De Laurentiis si gode il suo trionfo, sorride e gioisce tra la folla del Maradona. Era stato profetico a maggio dello scorso anno, prima ancora che andassero via i calciatori più rappresentativi, a dire «riporteremo lo scudetto a Napoli». È successo al termine di un percorso netto di vittorie e di record, con un uomo solo al comando, Luciano Spalletti, che per la prima volta ha vinto in Italia e ha liberato la felicità trattenuta per mesi. Lui che fino a ieri predicava calma, suggeriva cautela nell’anticipare festeggiamenti, ieri sera non ha trattenuto l’entusiasmo e ha brindato con i ragazzi negli spogliatoi dello stadio di Udine.