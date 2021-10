Il Sassuolo castiga il Venezia: 3-1

Il Venezia affronta il Sassuolo in una gara dove entrambe le contendenti cercano continuità di risultati.

La gara

Nel primo tempo le due squadre sostanzialmente si equivalgono con gli arancioneroverdi che costruiscono in fase offensiva fino al 32′ quando Okereke la sblocca con un tiro dal limite. Una manciata di minuti e il Sassuolo, però, pareggia. È Berardi a gelare Romero con la sua conclusione. Nel finale c’è tempo per un’occasione per parte, ma negli spogliatoi si va sull’1-1.

La ripresa

Nella ripresa il Sassuolo passa addirittura in vantaggio al 50′: è Henry a toccare di testa e insaccare nella sua porta l’autorete del 2-1. Mister Zanetti prova a dare la scossa ai suoi, ma al 66′ i padroni di casa scrivono la parola fine al match con la rete di Frattesi. Il Venezia c’è tanto che a Forte vengono annullati due gol per fuorigioco ma, nonostante le sostituzioni, non riesce a pareggiare.