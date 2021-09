Il torneo Interaziendale all’Università

La 47^ edizione del torneo interaziendale a squadre va al Cral Università, che in finale ha regolato la rappresentativa della Città Metropolitana per 2-0. Borghesan-Romano 6/0 6/1 Boscolo-Pinzan 6/7 6/4 10/6. Questa la formazione completa dei vincitori: Andrea Borghesan, Achille Sogliani, Federica Zennaro, Marco Boeretto, Carlotta Gaeta, Stefano Boscolo, Nadia Cazzin, Achille Giacometti, Masetto Giancarlo, Patrizia Barbazza ed Ivan Matijasic. Per una classifica finale. Università, Città Metropolitana, Polvenice 1, Actv, Tim 1, Ulss 6, Ulss 3, Unicredit, Polvenice 2, Officine Aeronavali, Eni, Tim 2.

Il torneo

La manifestazione è a carattere dilettantistico ed è aperta ai circoli che operano nelle province del Veneto. Nasce nel 1975, molto conosciuta come Grinta Sport e Pettinelli Sport, e negli anni più fulgidi ha raggiunto anche un massimo di 45 squadre. Attualmente il torneo si è attestato su una adesione di 12 squadre ed ha come main sponsor, da oltre due lustri, il negozio tennis3.it di Susanna Piccolo. La manifestazione è organizzata dalla Canottieri Mestre ed ha attualmente in Guido Lazzarini e Gianni Gersich i coordinatori.

L’albo d’oro

L’albo d’oro quest’anno per la prima volta assegna il trofeo all’Università veneziana. Il totalizzatore vede primeggiare Actv, con ben 14 successi, seguita da Polvenice e Tim1 con 2, Città Metropolitana ed Unive con 1 vittoria.