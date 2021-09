Il Venezia domenica giocherà al Penzo

Arriva finalmente l’ok da parte della commissione provinciale pubblici spettacoli: il Venezia tornerà a giocare la serie A tra le mura amiche del Penzo dopo avere concluso i lavori di adeguamento dello stadio, relativi, principalmente, all’illuminazione e all’incremento dei posti a sedere.

«Il miracolo»

Il miracolo, come l’aveva definito il dirigente Andrea Cardinaletti nell’ultima conferenza stampa, alla fine è stato compiuto: lo stadio risistemato è ora pronto per poter accogliere i suoi tifosi in quella che è davvero la prima gara di questa stagione che gli arancioneroverdi giocheranno in casa. Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 19 settembre contro lo Spezia.

Lavoro di squadra

La soddisfazione della società: «Un grazie di cuore per questo obiettivo va a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo che solo pochi mesi fa sembrava impossibile: grazie alla società Venezia FC in primis, alle maestranze e agli operai che hanno lavorato nei mesi estivi ma anche a tutte le forze di sicurezza e agli enti coinvolti nella sistemazione dello stadio Penzo. Un lavoro di squadra eccezionale. Grazie anche a tutti i tecnici del Comune di Venezia che hanno seguito giorno per giorno i lavori con grande attenzione e cura».