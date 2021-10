Il Venezia pareggia in extremis

Pareggio in extremis quello raggiunto dal Venezia in pieno recupero all’Unipol Domus in casa del Cagliari, 1-1 il risultato finale, decisiva la zampata di Busio a riequilibrare i conti dopo il vantaggio di Keita firmato nel primo tempo.

I primi 45′

Prime fasi di gioco, anche se il Cagliari controlla meglio il campo, non a caso al 19′ i rossoblù trovano il vantaggio: contropiede orchestrato da Marin, palla che scivola sino in fondo a destra per Caceres, cross in mezzo dove Keita anticipa tutti e di testa insacca l’1-0. Gli arancioneroverdi provano a riequilibrare il match, il palo stoppa la conclusione volanete di Johnsen al 27′. Palo che ferma anche l’iniziativa di Marin in chiusura di frazione.

La rimonta

E’ un Venezia più convinto quello che si ripresenta nel secondo tempo, Zanetti rimescola le carte in attacco, ed Henry è subito pericoloso in apertura, la sua conclusione di testa risulta però fiacca. Al 57′ è l’altro neo-entrato Crnigoj a trovare l’inserimento giusto, intervento in extremis di Lykogiannis un attimo prima della conclusione. Ancora lagunari a spingere al 64′, ma il colpo di testa di Busio non impensierisce Cragno, così come la conclusione di Johnsen al 74′ che si spegne sul fondo. In pieno recupero il meritato pareggio: Heymans trova lo spazio giusto a destra, palla bassa dentro per Busio, che si gira e tira trovando la deviazione di Caceres con palla alle spalle di Cragno per l’1-1 con il quale si chiude il match.