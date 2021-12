Il Venezia vola agli ottavi: 3-1 alla Ternana. A gennaio sfiderà l’Atalanta

Il Venezia ottiene il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia battendo 3-1 la Ternana. Al Penzo in vantaggio la squadra di Zanetti con Heymans a inizio ripresa e immediato pareggio di Pettinari su punizione. Poi i gol di Crnigoj e Forte segnano il distacco definitivo. Il Venezia a gennaio sfiderà l’Atalanta.

Meglio la Ternana

L’avvio del pomeriggio ha i colori della Ternana. Dopo 3’ gli umbri passerebbero in vantaggio grazie alla deviazione di Pettinari sul tiro di Defendi. Il Var però segnala un giocatore in fuorigioco davanti a Lezzerini e l’arbitro Minelli annulla. La partita resta nelle mani della squadra di Lucarelli. Pettinari due volte e Simone Mazzocchi hanno tenuto alta la pressione sul Venezia senza trovare il gol. Zanetti ha respirato aria più leggera solo per un paio di conclusioni dalla distanza firmate Sigurdsson, l’unico capace di capire qualcosa dalla metà campo in su.

Ripresa brillante

Il secondo tempo è iniziato con la stessa trama, con un destro di Defendi sfilato largo non di molto. Ciò che è cambiato è stato il modus operandi del Venezia, più concreto. Dopo 4’ la rapida ripartenza di Pasquale Mazzocchi sulla destra è stata corredata da un’ottima sponda di Peretz per Heymans il cui destro preciso si è infilato nell’angolo. Un vantaggio inaspettato, forse non del tutto meritato. Un vantaggio durato 4’ visto che Pettinari su punizione ha ristabilito l’equilibrio. Un’esecuzione meravigliosa, calciata forte quasi di piatto-collo, un po’ alla David Luiz per chi ha presente il modello. A quel punto la partita è sbocciata. Defendi e Sigurdsson ci hanno provato da distanza ravvicinata, trovando Lezzerini e Krapikas attenti. Zanetti ha cambiato faccia al Venezia al 60’ passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1. I veneti hanno tenuto un ritmo sconosciuto nel primo tempo. Basti vedere la ripartenza del minuto 66, quella che determina il gol del 2-1. Palla veloce che arriva a sinistra su Johnsen, controllo impreciso, ma punta Diakite rientrando, scarica al limite per Crnigoj che osserva e mira il palo lungo. Venezia di nuovi in vantaggio, Ternana di nuovo obbligata a inseguire. Il riaggancio non avviene più, anzi. Il Venezia spinge con Johnsen ancora a sinistra, cross d’esterno destro e Forte al secondo tentativo supera Krapikas per il 3-1. Virtualmente finisce lì, all’81’. Il finale è buono per vedere in campo qualcuno poco utilizzato, per due occasioni di Forte e Peralta, ma il risultato non cambia. Lucarelli volge il pensiero al derby di campionato contro il Perugia, Zanetti si gode l’ottavo di finale conquistato (ci sarà l’Atalanta) e inizia a pensare alla Sampdoria.