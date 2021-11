Incubo play off, i Mondiali sono a rischio per l’italia

Gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 a Belfast contro l’Irlanda del Nord, la Svizzera batte 4-0 la Bulgaria a Lucerna e passa direttamente a Qatar 2022.

Gli spareggi

Per noi a marzo gli spareggi. Passeranno solo 3 nazionali su 12: le 10 seconde più le due migliori della Nations League classificate dal terzo posto in giù. Con l’Italia, Portogallo, Svezia, Scozia, Russia, Polonia e Macedonia del Nord. Domani il verdetto tra Finlandia e Ucraina nel Gruppo D; Galles e Repubblica Ceca nel Gruppo E; Olanda, Turchia e Norvegia nel Gruppo G. Tre gironi da 4, per ciascuno un doppio turno a eliminazione diretta per non ripetere il 2018.