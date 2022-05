Jacobs non corre a Nairobi, problemi gastrointestinali per l’azzurro

“Marcell Jacobs non correrà oggi a Nairobi nei 100 metri. È la decisione che il campione olimpico ha preso stamattina con il proprio staff, alla luce dei problemi gastrointestinali accusati ieri in Kenya”. Lo annuncia la Fida con una nota. Il coach di Jacobs, Paolo Camossi, dichiara: “Marcell non potrà presentarsi ai blocchi di partenza oggi perché è ancora sotto osservazione al Pronto soccorso del Ruaraka Uhai Neema Hospital, gestito dalla Ong italiana World Friends. Ci teniamo a ringraziare lo staff e i medici, Gianfranco Morino e Washington Njogu, che sono stati molto attenti, cordiali e professionali con Marcell e con tutti noi. Ringraziamo anche il personale dell’Ambasciata d’Italia, in particolare il security officer, che ci hanno dato assistenza in tutta questa vicenda”.

L’azzurro

L’azzurro delle Fiamme Oro avrebbe dovuto debuttare sulla pista dello stadio Kasarani, nel suo primo 100 dopo il trionfo di Tokyo, in una sfida di altissimo livello con l’argento olimpico Fred Kerley (Usa) e il primatista africano Ferdinand Omanyala (Kenya).