La Juve stringe per Zaniolo, Milan su Douglas Luiz

C’è un discreto traffico a Milano, il derby di mercato tra Milan e Inter infiamma le due sponde del Naviglio.

Sponda Milano

Quella nerazzurra ieri ha riabbracciato Lukaku. Il Milan però non sta a guardare, in attesa dell’ufficialità per i rinnovi di Maldini e Massara ormai a un passo dalla scadenza (due anni più uno, ieri è rientrato in sede Ivan Gazidis da New York per le ultime formalità), si è rassegnato a perdere Sanches verso il Psg, ma mette nel mirino Douglas Luiz dell’Aston Villa e anche il centrocampista 21enne brasiliano Danilo: servono almeno 20 milioni per convincere il Palmeiras. Valutazioni in corso su Ziyech mentre i 25 milioni chiesti dal Real per Asensio sono decisamente troppi, sempre avviata la trattativa per de Ketaelere. In difesa piace Diallo, ma resistono le piste Theate e Acerbi.

Juventus







La Juve ha chiuso per Pogba e Di Maria – attesi a Torino la prossima settimana – e ha definito gli ultimi dettagli per Cambiaso: al Genoa 4 milioni più Dragusin, l’esterno sinistro rimarrà in rosa se partirà Pellegrini (che piace a West Ham e Fulham). Intanto Cherubini e i suoi collaboratori alzano il pressing per Nicolò Zaniolo, pronto a trasferirsi a Torino e che vuole definire al più presto il proprio futuro. Dopo i colloqui preliminari si attende l’offerta. La Roma valuta il giocatore tra i 50 e i 60 milioni, ma i bianconeri ritengono eccessiva la cifra a due anni dalla scadenza del contratto con i giallorossi. Sul piano delle cessioni i bianconeri sono pronti ad accontentare de Ligt ma solo a una cifra vicina ai 100 milioni.

Jorginho e gli altri

Al momento nessuna apertura a Werner e Pulisic in contropartita, ma Jorginho potrebbe essere il nome giusto per consentire ai Blues di abbassare la parte cash per l’olandese. E nei discorsi potrebbe rientrare anche Rabiot, valutato 15/20 milioni dai bianconeri. Il Monza non si ferma più: dopo Ranocchia e Cragno chiude per Sensi, e non molla Candreva, Pessina e Pinamonti. La Fiorentina è ai dettagli per Jovic, ma può affondare anche per Dodò e Mandragora.