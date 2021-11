La Reyer al Paladozza contro la Fortitudo Kigili Bologna: «Partita importante»

oach Walter De Raffaele ha presentato in conferenza stampa la partita di campionato con la Fortitudo Kigili Bologna in programma domenica 14 novembre alle 17 al PalaDozza di Bologna.

L’intervista

«A Bologna ci attende un’altra partita contro una squadra che ha trovato certamente un’identità precisa, ha ritrovato giocatori ed è diventata anche profonda, visto anche il ritorno di Fantinelli, che andrà ad implementare il roster dopo l’assenza. La Fortitudo è inoltre supportata da un pubblico che direi spettacolare e che quindi dà loro una spinta in più, come si è visto domenica nella partita che hanno vinto con merito contro Treviso. Ma per noi è un’altra partita importante, che dovremo cercare di affrontare con lo stesso atteggiamento delle ultime, ovvero di continuare il percorso fatto di attenzione sulle caratteristiche dei giocatori avversari, di agonismo, perché sarà sicuramente una partita molto fisica, ma anche di attenzione alle nostre cose, al di là poi di quelli che saranno gli elementi che verranno fuori durante la partita. Ci sono quindi tutti gli elementi per far sì che venga fuori una partita molto difficile, ma come lo sono tutte, ma per noi con l’imperativo di proseguire su quello che abbiamo iniziato».