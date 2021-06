Ora è ufficiale: l’Umana Reyer si separa da Isaac Fotu. Nella prossima stagione, dunque, come ufficialiazzato in una nota da parte della stessa società, il giocatore non indosserà più la maglia orogranata.

Il saluto

La squadra saluta il suo numero 42 e gli augura buona fortuna per il proseguo della sua carriera.