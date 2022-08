Leonardo Bottaro a 14 anni dall’Union Pro all’Udinese. Un sogno che si realizza

L’Union Pro 1928 si dimostra ancora una fucina per giovani del vivaio. Questa volta è toccato a un giovanissimo veneziano Leonardo Bottaro, classe 2008, prodotto del vivaio che, dopo essersi messo in mostra nella scorsa stagione nel campionato giovanissimi U15 élite, è stato selezionato dagli osservatori dell’Udinese e in questi giorni ha ufficializzato il suo passaggio alla società friulana. Centrocampista dotato di ottima tecnica, visione di gioco e velocità di pensiero, saprà sicuramente farsi valere nella nuova avventura.

Lo staff e i genitori

Il commento del presidente Enrico Lorenzoni dopo la firma, dice: «Siamo molto felici che il lavoro di questi anni ci stia facendo raccogliere le soddisfazioni che meritavamo. Il nostro settore giovanile sta avendo il giusto riconoscimento. Credo fortemente sia solo l’inizio di una “cantera” targata Union Pro 1928». Marco Funes, direttore responsabile del settore giovanile sottolinea: «Siamo molto orgogliosi di dare la possibilità di misurarsi in una squadra di serie A al “nostro” Leonardo ed è uno stimolo per i nostri ragazzi. Volontà e serietà permettono di toccare con mano questi risultati. Leonardo lo abbiamo voluto fortemente da noi per le sue qualità sia sportive che personali tanto da farlo giocare “sotto” età con la nostro Under 15. Il nostro settore giovanile ormai è assestato tra i primi posti in regione». Felicissimi anche i genitori: «Io e mia moglie siamo molto orgogliosi della strada fatta da Leonardo in questi anni. Ha iniziato ad indossare la maglia da calcio all’età di cinque anni, presso una squadra locale di Venezia, per poi approdare nel 2020 a Mogliano. All’Union Pro mio figlio ha trovato ad accoglierlo non solo una squadra di calcio, ma un’intera grande famiglia. Quando l’Udinese ci ha contattato a Leonardo sono brillati gli occhi. Era la realizzazione di un sogno. Lo stesso che tutti i ragazzini fanno da quando sono piccoli: giocare in una compagine di serie A».

Lo scopritore

Leonardo ha idee molto chiare sul suo futuro. «Con i Giovanissimi 2007 élite ho giocato due stagioni con compagni di squadra che avevano un anno in più di me e questo mi ha fatto capire che l’Union Pro e Marco Funese avevano fiducia in me. Adesso parte la mia prima stagione all’Udinese. Lavorerò duro e mi impegnerò al massimo per non deludere nessuno. I miei obiettivi sono allenarmi con impegno e dare il mio contributo alla squadra durante le partite ma anche riuscire ad ambientarmi ad Udine, lontano dalla mia famiglia, non trascurando però la scuola visto che ho già scelto il mio nuovo percorso di studi al liceo».