Lo sfogo del presidente del Venezia

«Non parlo mai dopo le partite e lascio sempre le incombenze ai giocatori, ma oggi sento l’esigenza di farlo. Questa è la stessa situazione che si è verificata lo scorso anno, sempre contro la Salernitana. Ci è stato portato via il match ancora una volta per il comportamento dell’arbitro». È furente il presidente lagunare, Duncan Niederauer, nel post partita di Venezia Salernitana, commentando l’espulsione a metà del secondo tempo di Ampadu, per fallo su Ribery.

Il dubbio

«Rispetto sempre l’operato dei giudici di gara, ma devono spiegarmi: cosa succede quando incontriamo la Salernitana? L’ennesima scelta sbagliata dell’arbitro ha deciso a nostro sfavore uno dei match più importanti della stagione. – ha detto – E spero che Ribery stia bene, perché dopo il fallo sembrava essersi infortunato in maniera seria, e poi è risultato il migliore in campo».