Lo Spinea realizza il sogno e vola in serie D

Al termine di una partita dalle mille emozioni, lo Spinea batte 1-0 il Giorgione ed promosso in Serie D. Decisivo il rigore segnato da Barbon al 37′ del primo tempo, con la vittoria che era il solo risultato a disposizione dei gialloblù di Pier Paolo D’Este. Onestamente, il Giorgione avrebbe meritato il pareggio, per la traversa colta nei primi 45′, e il dominio in campo nella ripresa. Ma se sbagli una decina di occasioni da rete, e addirittura un rigore allo scadere (Mioni al 45′ del secondo tempo, ndr) allora puoi solo fare mea culpa. Una partita eccellente sotto il profilo agonistico, in cui la tecnica degli ospiti si è fatta notare, ma la miglior difesa del girone ha avuto la meglio sul miglior attacco.

La gara

Lo Spinea è in delirio: i gialloblù battono 1 a 0 il Giorgione vincono l’Eccellenza B e sono promossi in Serie D dopo 39 anni. Allo stadio “Allende” la squadra di mister D’Este nello scontro ha battuto di misura la capolista, scalzandola dal trono proprio all’ultimo ostacolo. A decidere l’incontro la rete su rigore di Barbon al 36′. Mastica amarissimo il Giorgione che a due minuti dalla fine ha sprecato un altro rigore, calciato alto da Mioni. Quella compiuta dallo Spinea è una vera e propria impresa, considerando che i gialloblù a inizio campionato non erano sicuramente i favoriti per via di una squadra dall’età media molto bassa. Festa grande per la società del presidente Mario Scopece che in sei anni ha portato la squadra dalla Prima Categoria alla Serie D con un progetto serio e programmato nei minimi dettagli. I gialloblù mancavano dalla quinta serie dal 1981-82 quando retrocedettero dall’allora Interregionale.

Il miracolo

Di mezzo anche due ingenuità clamorose per la squadra di Esposito: l’espulsione del portiere di riserva direttamente dalla panchina, per proteste, dopo il rigore assegnato ai padroni di casa nel primo tempo. Quindi il rosso al portiere titolare nella ripresa, con il terzino Bevilacqua finito a difendere i pali della sua porta. Dopo 6′ di recupero, allo stadio Allende di Spinea è esplosa la gioia dei 200 tifosi gialloblù presenti, tra fumogeni e bandiere, ma onore al centinaio di supporter rossostellati che non hanno smesso un minuto di incitare i propri giocatori. Lo Spinea è quindi in Serie D, ad aggiungere un ulteriore tassello alla stagione da record dello sport in provincia di Venezia.

La dichiarazione del Sindaco

Grazie ragazzi, ce l’avete fatta! Siete stati determinati, concentrati, generosi fino all’ultimo e il risultato è arrivato. Un colpo d’occhio pazzesco lo StadioO Allende pieno, per quello che si può coi protocolli anticovid. Ma sappiamo che chi non ha potuto entrare, è stato ugualmente con noi col cuore e il pensiero e ha sostenuto assieme a noi la squadra. Siete una forza, ci avete reso orgogliosi e Spinea è in festa grazie a voi. Ce la meritiamo una squadra in serie D, Spinea è una città che ama e investe nello sport, e lo farà sempre di più. Ci siamo candidati a Città Europea dello sport 2023 perché crediamo fortemente nel valore sociale, economico, educativo e aggregativo delle discipline sportive. Ancora grazie ragazzi, oggi avete fatto una cosa grande e Spinea vi è grata e vi festeggia.