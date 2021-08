L’Union Pro si presenta

È stata presentata lunedì 2 agosto presso l’impianto sportivo dello Stadio Comunale di Preganziol la squadra Union Pro 1928 che affronterà la prossima stagione del campionato di Eccellenza Veneta 2021/22. Alla presentazione presente tutto lo staff tecnico, il presidente Enrico Lorenzoni e il sindaco di Preganziol Paolo Galeano.

Sindaco e presidente

Proprio il primo cittadino ha preso la parola per ricordare (da ex centrocampista dell’Union Pro 1928) i valori dello sport e che la società insegna, augurando a tutti i ragazzi uno splendido campionato. Di suo il presidente ha replicato: «Sono convinto che saprete dimostrare sul campo le vostre qualità. Inoltre siete guidati da un allenatore esperto come Mauro Vecchiato, abituato a lavorare con i giovani e ex giocatore come voi. Concludo dicendo che adesso andremo in ritiro nell’altopiano di Asiago dal 4 all’8 agosto a Tonezza del Cimone. Con voi ci saranno anche gli juniores aggregati scelti da Mauro Vecchiato».

Il mister

A chiudere i discorsi proprio il nuovo mister prima di iniziare gli allenamenti: «Non poniamoci obiettivi. Intanto pensiamo ad allenarci bene e a farci trovare pronti per la prima di campionato. Io vi assicuro il massimo impegno e pretendo lo stesso da voi. Colgo l’occasione per ringraziare il Ds Omar De Polo per l’ultimo acquisto, l’attaccante Riccardo Zambon».

La squadra

Ecco l’elenco dei giocatori dell’Union Pro 1928: Portieri: Matteo Cestaro, Luca Marin; difensori: Simone Tagliapietra, Edoardo Rasa, Ben Occari, Jacopo Molin, Fabio Caramel, Jacopo Scarpa; centrocampisti: Giuliano Danieli, Matteo Vianello, Lorenzo Mattiello, Riccardo Martinuzzi, Matteo Calza, Cristian Minio; attaccanti: Tarek Mattiello, Riccardo Pasqualato, Nicola Gattolin, Maximiliam Ferrarese, Tommaso Tagliapietra e l’ultimo acquisto Riccardo Zambon, 1988 dal Tamai, ex Ac Mestre e Treviso.