Mancini «È ora di vincere con l’azzurro»

Può un uomo di successo non aver vinto niente con la Nazionale? Può. Ci viene in mente Paolo Maldini per esempio e poi certo Roberto Mancini. A novembre compie 57 anni portati senza fare troppa fatica; madre natura gli ha consegnato un talento che ha levigato, corteggiato, sprecato anche, ma come lui pochi. Ha la faccia giusta da testimonial come ci siamo accorti in questo mese; il sorriso che acchiappa le famiglie. E poi, quanti allenatori della Nazionale hanno la chance di vincere un titolo importante come quello Europeo? Tutto questo può non bastare a un uomo di sport, il successo non si misura in decibel di popolarità, ma da quello che si legge alla voce Roberto Mancini. Per ora nulla e sì che quella maglia azzurra il Mancio l’ha indossata in periodi d’oro e in compagnia di grandi campioni. Era il titolare di una delle più belle nazionali giovanili della storia, forse la più forte di sempre, eppure perse una finale con al Spagna.

Il gruppo di Italia ’90

Era nel gruppo di Italia ’90, più comparsa che protagonista ma non è questo il punto, e anche lì la magia si è persa nel buio della notte di Napoli. Ha vinto con le squadre di club, e ha perso anche, ma quella maglia che amiamo solo quando ci fa comodo ha un peso particolare. Così il ct della Nazionale non fa mistero di quello che sta vivendo, di quello che tumulta dentro il suo cuore: «È uno dei momenti più importanti della mia carriera. Sapete, io non ho vinto nulla con la Nazionale eppure ho fatto parte di due grandi gruppi. Spero di togliermi da allenatore le soddisfazioni che non mi sono potuto prendere da giocatore». Il sorriso è un po’ tirato, logico. Nemmeno Mancini può dissimulare una tensione che sta salendo ora dopo ora. La parola d’ordine di questa nazionale stata divertimento e quanta differenza c’è rispetto al passato.

La mentalità

Cambia il grado di difficoltà, non l’approccio: «Vero, è una gara un po’ diversa. Arrivarci non è semplice ma va giocata con concentrazione e allegria: resta una partita di calcio. E non la si può giocare tesi e nervosi. Ci deve essere la giusta pressione, ma dobbiamo sapere che andiamo a divertirci. Solo così poi si vince una finale». Bastava vedere le immagini dell’allenamento, il ct in mezzo ai suoi ragazzi, Gianluca Vialli al suo fianco con una coppola azzurra. Schemi e poi sorrisi senza soluzione di continuità. «Gli inglesi sono fisicamente più forti di noi, ma il calcio si gioca con la palla a terra. E ricordatevi, è già successo, a volte vince il più piccolo». Ci siamo. Oltre 50 giorni di ritiro, un gruppo che è diventato grande plasmato in tre anni abbondanti di prove e controprove. Mancini ha guardato in faccia a tutti quando doveva convocare; a nessuno quando doveva scremare. Per stasera ha fatto le sue scelte, giocheranno gli stessi usciti vincitori dalla corrida con la Spagna. Non era mai successo in questo Europeo. E chissà, prima volta potrebbe chiamare prima volta.