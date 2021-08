Massimo Stano, chi è l’oro olimpico nella 20 km di marcia che si convertito all’Islam per amore

Ecco chi è Massimo Stano, l’azzurro che ha vinto l’oro olimpico nella 20 km di marcia. E’ successo a Sapporo, 41 anni dopo Maurizio Damilano a Mosca 1980 e 17 anni dopo Ivano Brugnetti ad Atene 2004.

Dal mezzofondo alla marcia

Nato a Grumo Appula, in provincia di Bari, il 27 febbraio 1992 e tesserato per le Fiamme Oro, Massimo Stano si è avvicinato all’atletica nel 2003 praticando il mezzofondo, ma nel 2006 ha scelto la marcia sotto la guida di Giovanni Zaccheo anche sulla pista di Molfetta. Nel 2013 è stato quarto nella gara dei 20 km agli Europei under 23 di Tampere, ma in seguito ha ricevuto il bronzo per la squalifica del russo Bogatyrev. Dall’ottobre di quell’anno si è trasferito a Sesto San Giovanni (Milano) per essere seguito dall’ex ventista azzurro Alessandro Gandellini. Una serie di infortuni, soprattutto la microfrattura alla tibia destra nella primavera del 2015 e a quella sinistra nel 2016, lo hanno convinto a entrare proprio nel gruppo di Parcesepe a Castelporziano. Nel marzo 2018 è tornato a vincere un titolo italiano sulla 20 km migliorandosi di oltre un minuto, quindi il terzo posto nei Mondiali a squadre con l’argento per team e la quarta piazza agli Europei di Berlino, a un solo secondo dal podio. Ha realizzato il primato italiano nel giugno 2019 con 1h17:45 a La Coruna. Nel 2021, dopo uno stop per una periostite, è rientrato con l’ottavo posto agli Europei a squadre prima del grande exploit a cinque cerchi.

La conversione all’Islam

Programmatore informatico, Stano vive a Ostia, in provincia di Roma, ed è sposato dal settembre 2016 con Fatima Lofti, originaria di Varese e figlia di due marocchini, anche lei con una carriera nella marcia. Proprio per amore della moglie si è convertito all’Islam, i due hanno una bambina di pochi mesi che si chiama Sophie: è a lei che è dedicata l’esultanza con il pollice in bocca sul traguardo di Sapporo. Da oggi la loro casa si arricchirà di un preziosissimo ed indimenticabile cimelio.