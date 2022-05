Milan campione d’Italia

Il Milan vince lo scudetto 2021-2022 ed è campione d’Italia. I rossoneri nell’ultima giornata vincono 3-0 sul campo del Sassuolo e mantengono 2 punti di vantaggio sull’Inter, che supera in casa la Sampdoria 3-0.

Sassuolo – Milan

Il Milan parte col piede sull’acceleratore e va vicinissimo al gol a ripetizione in avvio. Ferrari salva sulla conclusione di Leao, Lopez respinge sulla linea il tentativo di Tomori e Consigli esce in maniera provvidenziale su Saelemaekers: tutto nei primi 10 minuti. La pressione della capolista non diminuisce e il gol arriva al 17′. Ennesima accelerazione di Leao che offre il pallone a Giroud: girata vincente, 0-1. L’assedio prosegue, le occasioni per il Diavolo si succedono senza soluzione di continuità e il Sassuolo è poco più di uno sparring partner. Il raddoppio arriva al 32′ ed è una fotocopia del primo gol. Ancora Leao ad inventare, ancora Giroud a segnare: 0-2, sipario sul match e sullo scudetto. Se ci fossero ancora dubbi, il Milan li cancella al 36′. Krunic recupera palla, Leao (strano…) accelera a destra e offre il terzo assist della sua giornata. Ne approfitta Kessie, sinistro secco 0-3. La ripresa è una lunga appendice inutile. Il Milan si limita a gestire in attesa della festa.

Inter – Sampdoria

Il copione del match è chiaro sin dalle prime battute. Inter in attacco, Samp a fare muro. All’8′ il primo squillo: Calhanoglu spara, Audero c’è. Da Reggio Emilia arriva la notizia del vantaggio del Milan contro il Sassuolo e l’Inter sembra frenare, sempre più lontana dal sogno scudetto. I nerazzurri rialzano i giri al 22′ con la conclusione di Perisic, imprecisa, e con il colpo di testa di Lautaro, che sfiora il palo. L’Inter ‘giochicchia’, ma il raddoppio e poi il tris del Milan contro il Sassuolo spengono le residue velleità tricolori a San Siro. Nella ripresa i padroni di casa ripartono in avanti e al 4′ sfondano. Barella innesca Perisic, sinistro preciso: 1-0. La Sampdoria alza bandiera bianca e l’Inter colpisce altre due volte con Correa, a segno al 55′ e al 57′. L’ultima mezz’ora è solo una lunga attesa prima del fischio finale: Milan campione d’Italia.