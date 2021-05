Milano batte Venezia 81-79 in gara 1

Come da pronostico. Ma che fatica! Se tutti davano (giustamente forse vista la potenza di Milano) già spacciata la Reyer ha dovuto ricredersi. Milano è anche andata sopra di 12 ma la Reyer non ha mai mollato. L’Olimpia Milano soffre ma batte la Reyer Venezia 81-79 in gara 1 di semifinale scudetto dei playoff di Serie A 202/2021 grazie a un canestro di Shields con 2” scarsi da giocare, con Tonut a sbagliare a fil di sirena la tripla quasi impossibile che sarebbe valsa sorpasso e vittoria per l’Umana nel primo atto al meglio delle 5 al Forum di Assago, nuovamente “casa” per i quasi 1.900 tifosi presenti sugli spalti.

L’equilibrio

Partita sempre sul filo dell’equilibrio con l’Armani a condurre per tutta la prima metà di gara senza mai nemmeno tentare la fuga nonostante la serata super del solito Shields, al rientro dall’infortunio patito nei quarti contro Trento e quasi infallibile dal campo (25 con 4/5 da 2, 5/6 dall’arco e due liberi a bersaglio).

Il tentativo di fuga

Importanti anche le prestazioni offensive di Rodriguez e Punter (13 a testa) per il tentativo di fuga milanese nel terzo quarto arrivato fino al +12, ma dopo la rimonta orogranata nel finale due triple di un LeDay “assente” fino al quarto conclusivo e un gioco da 3 punti del solito Kyle Hines hanno permesso – insieme all’unica giocata azzeccata di Delaney – a Milano di portare a casa gara 1 non senza difficoltà.

Venezia non molla

Venezia, con 5 uomini in doppia cifra e il trio Tonut-Daye-Watt a respingere ogni tentativo di fuga dei padroni di casa ben supportati da Stone e De Nicolao, paga il contributo offensivo sostanzialmente nullo degli altri uomini usciti dalla panchina di coach De Raffaele e quello pessimo della coppia Chappell-Clarke, preferito nei 12 all’ex Curtis Jerrells ma incapace di ripagare l’allenatore dei veneti sul campo.

Aspettando lunedì

La Reyer, evidentemente, esce comunque a testa alta da gara 1, e lunedì 24 maggio alle 20.45 (diretta su Rai Sport HD, Eurosport 2 ed Eurosport Player) ha tutte le carte in regola per provare a piazzare il colpo esterno prima della pausa (causa impegno in Eurolega di Milano) che precederà lo spostamento della serie al Taliercio a giugno.