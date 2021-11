Mogliano in cerca della terza vittoria di fila

Il calendario dei biancoblù prevede per domenica la trasferta a Viadana, un’altra sfida importante per cercare di dare continuità ai risultati delle ultime due giornate. Qualche assente giustificato tra le proprie fila, 4 i giocatori che sono stati chiamati con la Nazionale A che affronta l’Uruguay. Si tratta di Filippo Drago, Alessandro Garbisi, Filippo Alongi e Matteo Meggiato, a loro si aggiunge Franco Lamanna convocato proprio dalla Nazionale uruguajana, che lo vedrà impegnato anche in occasione della prossima sfida a Parma contro la nostra Nazionale maggiore. Opportunità per gli altri componenti della rosa di disputare un match fondamentale in chiave salvezza contro un’avversaria che a propria volta è a caccia di punti in classifica.

Costanzo

Questo il commento della vigilia rilasciato dal capo allenatore Salvatore Costanzo: “Sarà un partita molto dura e difficile, per domenica chiamano pioggia e questo la renderà ancora più ostica e fisica. Viadana è una squadra ben allenata che spesso produce un bel gioco, arrivano da una situazione complicata con tre sconfitte consecutive, quindi avranno tutti gli stimoli per cercare di invertire il trend negativo e trovare punti per il Campionato. Noi veniamo da due vittorie, siamo in crescita, sappiamo quanto importante sia questa gara, anche per la vicinanza in classifica con Viadana. Vogliamo andare a giocarci il nostro match per fare un buon risultato in casa loro, consapevoli che sarà una battaglia contro una squadra forte sia in attacco che in difesa. Se il tempo non sarà clemente sarà importante adattarci presto alle condizioni che troveremo, come detto sarà una gara fisica dove conterà tanto la disciplina e dovremo essere molto concentrati su questo per tutti gli ottanta minuti.”

La probabile formazione

Questa la probabile formazione che domenica 14 novembre 2021, alle ore 15:00, scenderà in campo presso lo Stadio Zaffanella di Viadana (è prevista la trasmissione in diretta streaming del match): Fadalti; D’Anna, Falsaperla, Cerioni, Abanga; Sante, Semenzato; Derbyshire (Cap.), Baldino, Finotto; Ceccato Nicolò, Bocchi; Spironello, Bonanni, Drudi. A disp: Ros, Ceccato Andrea, Notariello, Carraro, Vianello, Franchin, Fabi, Jacono