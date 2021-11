Mogliano rinvia la gara contro il Valorugby

Il Mogliano Rugby, dopo la sconfitta di domenica, si vede costretta a rinviare, in conformità al vigente protocollo federale, successivamente all’emergere di potenziali positività al Covid-19 nella rosa della Prima Squadra, l’incontro previsto per domenica 21 novembre 2021 contro il Valorugby Emilia.

Il presidente

A parlare a nome dello staff e spiegare la situazione è il presidente Massimiliano Piccin: «La richiesta è stata verificata ed accettata dalla Federazione con conseguente rinvio della gara alla prima data utile. In realtà siamo in totale isolamento fiduciario. Tutti i giocatori lo sono dopo essere stati a contatto con un membro dello staff di un’altra squadra e siamo in attesa del risultato dei tamponi molecolari che non arriveranno prima della gara e non avremmo nemmeno i giocatori a disposizione. È stata rinviata anche Rovigo – Fiamme Oro e, in un momento come questo in cui i casi stanno aumentando, dobbiamo anche dare l’esempio cercando di ridurre al minimo i rischi. Adesso abbiamo due partite da recuperare e sempre per lo stesso motivo. In via precauzionale abbiamo preso questa decisione. Purtroppo non è solo un problema del rugby. Da quanto so salteranno nel campionato di eccellenza di calcio anche la partita di Liapiave – Vittorio Falmec e un’altra dello stesso girone è in forse. Purtroppo la situazione è delicata».

La società

Dal canto suo la società ribadisce di comportarsi sempre nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, con attenzione particolare al fatto che vengano rispettate tutte le normative da tutti i tesserati e dai frequentatori dei nostri impianti.