Mogliano Rugby, annullata la partita di Coppa contro il Viadana

Il Mogliano Rugby comunica che, in conformità al vigente protocollo federale, successivamente all’emergere di positività al COVID-19 nella rosa della Prima Squadra, è stato purtroppo costretto a rinunciare alla disputa dell’incontro di Coppa Italia previsto per sabato 15 gennaio 2022 contro il Rugby Viadana 1970. Precisiamo che i giocatori interessati sono stati sospesi dagli allenamenti e posti in isolamento fiduciario.

Si ribadisce, inoltre, che la Società si comporta sempre nel rigoroso rispetto delle norme vigenti, con attenzione particolare al fatto che vengano rispettate da tutti i tesserati e dai frequentatori degli impianti.