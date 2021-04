Mogliano Rugby contro la capolista

Mogliano oggi disputa la terz’ultima giornata del Peroni TOP10 2021. Si tratta di un derby, contro la capolista Argos Petrarca Padova, squadra che finora ha concesso solo un pareggio alle avversarie vincendo tutti gli altri match. All’andata i biancoblu erano riusciti per 60 minuti a tenere in apprensione i tutti neri, salvo poi cedere nell’ultimo quarto perdendo il match con un passivo forse non pienamente meritato.

Voglia di rivalsa

A distanza di alcuni mesi, c’è molta voglia voglia di tentare l’impresa e mettere i bastoni tra le ruote della corazzata padovana. Per l’occasione ritorna nel ruolo di apertura l’argentino Brian Ormson. Dal Zilio, insieme a D’anna, verrà schierato come ala al posto di Guarducci, spostato ad estremo. In prima linea partono insieme da titolari i due fratelli Ceccato.

L’head Coach

Questo il commento rilasciato dal capo allenatore Salvatore Costanzo: “Siamo ormai agli sgoccioli della stagione, mancano tre partite e i ragazzi sanno che devono cercare di utilizzare tutte le energie rimaste. Tutti noi sappiamo che la gara di oggi è super stimolante, giochiamo contro la maggiore pretendente al titolo, ha vinto quasi tutte le partite del Campionato e ha dimostrato compattezza, solidità e concretezza. Da grandi motivazioni giocare contro una squadra del genere, a casa nostra, e noi vogliamo fare bene. Contro Padova, che sbaglia veramente poco, dovremo rimanere concentrati e “sul pezzo” per 80 minuti, concedendo meno falli possibili. Non vediamo l’ora di affrontare questo impegno a viso aperto, con tanta voglia di provare a fare qualcosa di buono che i ragazzi si sono meritati per il lavoro che hanno fatto finora. Sarà una giornata da vivere al 100%.”

La probabile formazione

Questa la probabile formazione che oggi, alle ore 16:00, scenderà in campo presso lo Stadio “Maurizio Quaggia” di Mogliano Veneto

Guarducci; D’Anna, Cerioni, Drago, Dal Zilio; Ormson, Garbisi; Derbyshire, Corazzi (Cap.), Finotto; Sutto, Lamanna; Ceccato N., Bonanni, Ceccato A.

a disp: Pagotto, Michelini, Spironello, Bocchi, Zago, Fabi, Stella, Pratichetti

L’incontro sarà diretto dal Sig. Vedovelli (Sondrio)

Foto di Alfio Guarise