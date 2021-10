Mogliano Rugby in trasferta a Colorno

Qualche modifica alla formazione vista contro Calvisano, come il ritorno a numero 8 del Capitano e novello sposo Paul Derbyshire, Sante in cabina di regia insieme a Garbisi, con Ormson spostato ad estremo. Partenza da titolari anche per il pilone sinistro Drudi e per Abanga, schierato all’ala. Panchina con qualche dubbio ancora da sciogliere nel corso dell’ultima rifinitura. All’inizio del match verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Mazzantini, azzurro numero 203. La partita potrà essere seguita in diretta streaming sulla pagina facebook del Mogliano Rugby e sul Canale Youtube del Rugby Colorno.

Il commento di Costanzo

Questo il commento della vigilia rilasciato dal capo allenatore Salvatore Costanzo: “Andiamo a casa di una squadra che sta facendo molto bene, ha buone individualità ed è molto bene allenata. Colorno gioca tanto, crea molto volume e sicuramente a casa loro sarà una sfida durissima. In questo avvio di stagione hanno ottenuto ottimi risultati, in particolare la vittoria in casa delle Fiamme Oro, per cui non sarà una trasferta facile. Conteranno molto la disciplina, la precisione sia in difesa che in attacco e quanto sapremo essere consistenti nell’arco di tutti gli 80 minuti, questo sarà l’ago della bilancia. In settimana abbiamo lavorato molto su quanto andava migliorato dopo Calvisano, siamo consapevoli dell’importanza del match e cercheremo di arrivare pronti alla sfida.”

La formazione

Questa la probabile formazione che sabato 9 ottobre 2021, alle ore 15:00, scenderà in campo presso l’HBS Rugby Stadium Gino Maini di Colorno: Ormson (v. Cap.); D’Anna, Dal Zilio, Drago, Abanga; Sante, Garbisi; Derbyshire (Cap.), Meggiato, Finotto; Baldino, Bocchi; Ceccato N., Bonanni, Drudi. A disp: Ferraro, Ceccato A., Alongi, Carraro, Zuliani, Fabi/Semenzato, Cerioni, Fadalti/Pratichetti. L’incontro sarà diretto dalla Sig.ra Aimee Barret Theron (SA)