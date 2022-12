Mondiali 2022, Portogallo e Corea del Sud agli ottavi. Uruguay eliminato

Portogallo e Corea del Sud agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Uruguay e Ghana eliminate. Sono i verdetti del Gruppo H dopo le gare della terza e ultima giornata. La Corea del Sud si qualifica in extremis battendo in rimonta il Portogallo per 2-1.

La partita

Lusitani avanti con Ricardo Horta al 5′, pareggio asiatico al 27′ con Kim Young-Gwon e rete decisiva al 91′ di Hwang. Il successo consente alla Corea di salire a 4 punti, a 2 lunghezze dal Portogallo capolista, e di superare l’Uruguay per differenza reti. I sudamericani battono il Ghana per 2-0 con la doppietta di De Arrascaeta (26′ e 32′) ma la vittoria si rivela inutile.