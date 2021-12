New Entry allo Spinea

Arriva Bonin, ex Fiorentina e Chievo. Lascia Urban. Nato a Venezia il 22 aprile 2002, Bonini è un difensore dall’ottima struttura fisica in grado di agire sia al centro del reparto arretrato che come esterno di destra. Arriva a titolo temporaneo.

Chi è

Cresciuto e formatosi nel settore giovanili di Nettuno Lido, Padova, Venezia e ancora Padova, nell’estate 2016 approda alla Fiorentina, militando prima nella squadra Under 17 e poi nella formazione Primavera. Passato al Chievo Verona, dove è stato impiegato nella compagine Primavera è stato poi girato al Trento, nella stagione 2020 all’Adriese e nella stagione appena iniziata al Delta Porto Tolle.

In uscita

In contemporanea il Calcio Spinea comunica che dopo tre anni di intensa e proficua attività è stato svincolato il portiere Mauro Urban al quale vanno i ringraziamenti di tutto lo staff tecnico e dirigenziale della società.