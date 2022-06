Niente vaccino per covid, Rosberg espulso dal paddock F1

Nico Rosberg non è vaccinato contro il covid e viene espulso dal paddock di Formula 1. L’ex campione del mondo, che dopo il ritiro commenta il Mondiale in tv, si ritrova costretto a rinunciare al suo lavoro. “Mi sono ripreso bene da un’infezione da coronavirus e per questo ho anticorpi mostruosi”, ha detto all’emittente Sport1. “Testo regolarmente anche i miei anticorpi”. Rosberg ha spiegato che il suo medico ha escluso categoricamente la necessità di ricorrere al vaccino: “Non ha assolutamente senso”.

I controlli

La F1 ha inasprito il protocollo covid per questa stagione dopo aver consentito l’accessonel paddock alle persone non vaccinate l’anno scorso sulla base di un semplice tampone negativo. Ora è richiesta la vaccinazione completa a meno che non vi sia il caso di un’esenzione medica. Rosberg non rientra in questa categoria specifica. Quindi, niente vaccino e niente pass. Sport1 ha riferito che Rosberg è stato allontanato dal paddock durante il recente Gran Premio di Monaco e ha invece lavorato per Sky Sports britannica dal suo appartamento nel principato.