Nuoto, Europei Roma 2022: il medagliere finale, l’Italia trionfa con 67 medaglie

E’ trionfo Italia al Foro Italico, dove nelle due settimane intensissime in compagnia degli Europei di nuoto di Roma 2022 gli azzurri sbaragliano la concorrenza, chiudendo in testa il medagliere finale con 24 medaglie d’oro, 24 d’argento e 19 di bronzo, 67 in totale: nessuno meglio di noi. Un trionfo per il movimento italiano, che in tutte le discipline, dal nuoto in vasca a quello in acque libere, passando per tuffi e artistico, ha ottenuto tantissimi podi e una pioggia di medaglie. Di seguito allora ecco il medagliere completo aggiornato alla data conclusiva della rassegna continentale, domenica 21 agosto.

Il medagliere

Italia 24-24-19

Gran Bretagna 10-8-9

Ucraina 10-6-1

Germania 6-2-7

Ungheria 5-8-3

Olanda 5-1-6

Francia 4-7-9

Svezia 4-2-2

Romania 3-1-0

Svizzera 1-4-0

Grecia 1-1-2

Lituania 1-0-3

Bosnia 1-0-1

Israele 1-0-0

Spagna 0-5-0

Austria 0-2-4

Polonia 0-1-1

Finlandia 0-1-0

Danimarca 0-1-0

Portogallo 0-0-3

Slovacchia 0-0-2

Serbia 0-0-1

Turchia 0-0-1