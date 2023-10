Olimpiadi invernali, i 108 cantieri dei Giochi in gara contro il tempo

Mentre Milano e la Lombardia alzano le barricate per non cedere alla richiesta del Veneto di trasferire delle fare a Cortina, il vero nervo scoperto è il dossier grandi opere statali: quando saranno pronti i cantieri per strade e ferrovie verso la Valtellina? L’ultimo aggiornamento del Piano complessivo delle opere olimpiche per i Giochi invernali di Milano Cortina 2026 è contenuto nel Dpcm della presidenza del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 22 settembre, e la lista delle opere è sempre la stessa.

Gli impianti

Si tratta di 111 tra impianti sportivi, infrastrutture, stradali e ferroviarie che dovranno essere realizzate dalla società a maggioranza statale Infrastrutture Milano-Cortina 2026 spa, o da Anas o da Rfi. 108 di queste hanno già ottenuto totale copertura finanziaria e nel decreto di Palazzo Chigi c’è scritto che «l’ultimazione è stimata entro il 31 dicembre 2025». Per altre quattro, pubblicate sul sito della società Simico.it c’è una «parziale copertura finanziaria» e si sa da tempo che saranno consegnate dopo il 31 dicembre 2025

Mancano soldi in Lombardia e Veneto

Per la Lombardia, si tratta della realizzazione di una galleria artificiale a Ponte di Legno: costo dell’investimento, 62.640.200 euro di cui ne mancano ancora all’appello 59.665.193. E della realizzazione del lotto San Gerolamo della Variante di Vercurago: costo complessivo dell’opera, 253.829.600 euro, di cui se sono già stati stanziati 159 mila. Circa altri 400 milioni di euro mancano per coprire le spese di altre opere in Veneto. Si tratta, però, di un elenco datato. Basti pensare che contiene ancora gli stanziamenti per la riqualificazione degli impianti per il pattinaggio di velocità all’Oval a Balsega di Pinè in Piemonte, quando è già stato deciso che quelle gare si svolgeranno nei padiglioni della Fiera a Rho-Pero. Per non parlare dei soldi che erano già stati stanziati per la costruzione della nuova pista di bob a Cortina, che non si farà più. E i 13.349.100 già finanziati per la riqualificazione dell’ex Palasharp, che non sarà più ristrutturato per ospitare le gare di hockey su ghiaccio, che si faranno in Fiera. Per il resto, la società guidata dal commissario straordinario Luigi Valerio Sant’Andrea ha sempre sostenuto durante tutte le riunioni della cabine di regia di rispettare il cronoprogramma previsto. L’elenco delle opere totalmente finanziate è lungo. In alcuni casi, c’è già stato il via libera della Conferenza dei servizi decisoria. In altri, si è ancora al disco verde solo per il progetto preliminare. O al livello di sopralluoghi per valutare il monitoraggio e le misure di mitigazione ambientale. In altri infine in fase più avanzata.