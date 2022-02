Olimpiadi Pechino, Arianna Fontana argento e squadra maschile bronzo nello short track

Arianna Fontana ha vinto la medaglia d’argento nello short track sui 1500 metri. È la quindicesima medaglia della spedizione italiana a Pechino, l’undicesima della sua leggendaria carriera. La staffetta maschile di short track sui 5mila metri ha invece vinto la medaglia di bronzo.

Portabandiera

Francesca Lollobrigida è invece stata scelta come portabandiera italiana nella cerimonia di chiusura dei XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 in programma domenica sera al ‘Bird’s Nest’, lo stadio della capitale cinese, con inizio alle 20:00 locali, le 13:00 in Italia). L’azzurra di pattinaggio di velocità, argento nella prova sui 3.000 metri dei Giochi,è stata scelta dal presidente del Coni Giovanni Malagò, d’intesa con il capo delegazione Carlo Mornati. Intanto continuano le gare olimpiche: la staffetta del biathlon femminile con Dorothea Wierer è arrivata quinta. Nello slalom speciale maschile è arrivato ottavo Giuliano Mazzoli, primo degli atleti italiani: il francese Clement Noel ha vinto l’oro, l’austriaco Johannes Strolz l’argento, mentre il bronzo è andato al norvegese Sebastian-Foss Solevaag. Sesto posto per la squadra maschile sprint a tecnica classica. Arianna Fontana è in finale nello short track di pattinaggio, distanza 1.500 metri.

L’argento di Arianna Fontana

Arianna Fontana ha vinto la medaglia d’argento nella finale dei 1500m femminili. Undicesima medaglia per lei all’Olimpiade: supera la Belmondo e diventa l’azzurra più vincente di sempre ai Giochi invernali. È la terza medaglia a Pechino 2022 dopo l’argento nella staffetta e l’oro nei suoi 500m. Arianna ha preceduto al fotofinish l’olandese Schulting. Oro per la coreana Choi. La medaglia è la quindicesima dell’Italia in questa spedizione olimpica.

Malagò: “Fontana classe immensa, nella leggenda”

“Arianna sei nella leggenda! Con questo meraviglioso argento sei diventata l’atleta azzurra più medagliata di tutti i tempi, lasciandoti alle spalle Stefania Belmondo. Ancora una volta hai dimostrato la tua classe immensa e sono orgoglioso di te”, dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò. “E grazie a questa medaglia – aggiunge Malagò, a proposito dei 15 podi azzurri finora – l’edizione di Pechino 2022 diventa la seconda Olimpiade invernale più prestigiosa di sempre per lo sport italiano”, dopo Lillehammer ’94, dove l’Italia ottenne 20 podi. “Sono gioie infinite e indescrivibili – conclude Malagò – che voglio condividere con gli atleti, i tecnici e i presidenti federali che sono qui al mio fianco insieme al Segretario Generale Carlo Mornati. Grazie Italia Team”.

Il bronzo nella staffetta short track

L’Italia ha conquistato il bronzo nella finale staffetta maschile nel programma dei 5000m di short track, vincendo così la quattordicesima medaglia di questa spedizione olimpica. Sulla pista dello Stadio Indoor di Pechino, il quintetto composto da Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli ha chiuso 3° al fotofinish con la Russia. Canada oro, argento Corea del Sud.