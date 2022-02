Ora è ufficiale: atleta britannico dopato, ritirata la medaglia d’argento della staffetta di Tokyo

Da oggi la decisione è ufficiale. La Gran Bretagna perde la medaglia d’argento della staffetta 4×100 metri piani delle Olimpiadi di Tokyo. Per intenderci, quella dove trionfò l’Italia trascinata da Marcell Jacobs.

La decisione del TAS

Il Tribunale Arbitrale Sportivo ha confermatp che CJ Ujah era dopato, a ben 2 sostanze vietate: ostarina e S-23. Quindi il risultato di tutta la squadra britannica deve essere definitivamente annullato. Una vera onta per il team della corona, visto che dopo il trionfo tricolore anche la stampa britannica provò a insinuare scorrettezze da parte degli italiani. Ma oggi il verdetto della giustizia sportiva dice ben altro.

Nessuna contestazione

E in effetto lo stesso atleta non prova a contestare: “accetto la decisione di oggi con dispiacere. Ma mi piacerebbe chiarire che ho assunto quelle sostanze in maniera inconsapevole, ed è per questo che ho violato le regole anti-doping”. “Sono sinceramente dispiaciuto che questo ha portato alla perdita della medaglia – ha aggiunto -. Voglio chiedere scusa ai miei compagni di squadra, alle loro famiglie e a tutti i collaboratori. Sarà un rimpianto per il resto della mia vita”, ha concluso.