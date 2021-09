Paralimpiadi di Tokyo: l’eterna Francesca Porcellato è d’argento in handbike

“A 51 anni, Francesca Porcellato è la storia vivente delle Paralimpiadi, all’undicesima partecipazione, da Seoul 1988 a oggi, questa vera e propria wonder woman è di nuovo sul podio, con uno straordinario argento nella crono H3 di handbike. I complimenti non bastano piu, e non è finita, perché domani la tigre potrebbe ruggire ancora”. Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto festeggia la medaglia d’argento conquistata nell’handbike dall’atleta veneta.

I complimenti di Zaia

“Questa donna d’acciaio – aggiunge il Governatore – ha attraversato la storia delle Paralimpiadi vincendo medaglie a due cifre, e facendolo in sport diversi: atletica, sci di fondo, e ora handbike. Francesca è un mix unico di gioia di vivere, di amore per lo sport, di gusto per la sfida al destino, di determinazione. Tutto il bello di un essere umano. Diciamo orgogliosamente grazie alla rossa volante – conclude il Presidente – magari con un arrivederci a Parigi. Lei può”. “Se è un sogno, non svegliatemi! – dichiara sui social l’atleta trevigiana – Time Trial, Medaglia d’Argento, Il mio motto ‘crederci sempre mollare mai’, ha funzionato anche oggi!”.