Pechino 2022, l’Italia trionfa nel curling

Una galoppata vincente: 11 partite e 11 vittorie. Fino all’oro olimpico. L’accoppiata Stefania Constantini e Amos Mosaner ha portato così in casa azzurra la seconda medaglia d’oro di Pechino 2022, e la settima medaglia. La vittoria in finale è stata conquistata contro i norvegesi Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten con un netto 8-5. Constantini e Mosaner entrano nella storia degli sport invernali azzurri conquistando la prima medaglia in assoluto per il curling italiano alle Olimpiadi.

Il sogno

“E’ un sogno che diventa realtà – hanno commentato. Abbiamo vinto 11 gare su 11, questa medaglia ce la siamo meritata. E’ una medaglia bella pesante, alla mia prima Olimpiade subito medaglia d’oro. Tanti anni fa sognavo questo momento, l’ho realizzato, è un momento indescrivibile. Sono molto fiera di me stessa, ma c’è da sottolineare che i tiri si fanno in due e c’è un lavoro di squadra dietro. Tanta roba” le parole di Stefania Constantini.

Malagò

Per il presidente del Coni, Giovanni Malagò, “è un oro che passa alla storia, come quello di Jacobs. Grazie Stefania, grazie Amos. Siete l’orgoglio d’Italia. Non avete vinto le Olimpiadi, le avete stravinte! Guidati da una grande Violetta Caldart, siete stati formidabili nella vostra semplicità: intesa, solidità e affiatamento dovrebbero essere prese ad esempio dall’intero Paese. I vostri sorrisi e la vostra serenità sono stati il più bel messaggio per chi vi ha seguito da casa. Oggi voi rappresentate l’immagine che tutti noi sogniamo dell’Italia”.