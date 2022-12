Peggiorano le condizioni di Gianluca Vialli: ricoverato in una clinica di Londra

Il mondo del calcio in ansia per Gianluca Vialli. L’ex attaccante della Sampdoria e della Juventus, 58 anni, che lotta contro un tumore al pancreas e che nei giorni scorsi ha lasciato l’incarico di capo delegazione della Figc per sottoporsi a nuove cure, è ricoverato in una clinica di Londra e le sue condizioni si sarebbero aggravate.

La madre

Nell’ospedale londinese sarebbe arrivata da Cremona anche la madre 87enne, per restare accanto al figlio in questo momento difficile.