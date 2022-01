Pirlo il nuovo CT della Nazionale, l’annuncio

Le ultime notizie su Pirlo come nuovo allenatore della Nazionale. Perché arriva anche l’annuncio riguardo la scelta della Federazione, sarà l’ex Juventus quello scelto per continuare.

Calciomercato: Pirlo il nuovo allenatore della Nazionale…ma quella della Polonia!

Per un attimo ci avevate creduto eh? Andrea Pirlo allenerà la Nazionale come nuovo allenatore nei Playoff Mondiali 2022 per il Qatar, quello si! Perché è arrivata la scelta della Federazione che ha deciso di scegliere Pirlo come nuovo commissario tecnico, ma della Polonia. Arrivano aggiornamenti riguardo la scelta che è stata presa. Ora c’è anche la conferma che arriva direttamente in Polonia dove la Nazionale ha scelto Pirlo come nuovo CT. L’ex allenatore della Juve è pronto a rimettersi subito in gioco con una nuova avventura particolare e stimolante.

Polonia: Andrea Pirlo il nuovo CT

Arriva la conferma dei media in Polonia: Andrea Pirlo è la scelta come nuovo allenatore per sostituire Paulo Sousa come nuovo ct. La Federazione ha intenzione di affidare a Pirlo la panchina della Polonia dopo l’addio di Sousa al Flamengo. Arriva la notizia che sorprende tutti, perché la Polonia vuole assumere un allenatore e c’è Pirlo come prima scelta. La Federazione dovrà fare una scelta in poco tempo per provare subito a lavorare con il nuovo ct in vista degli impegni prossimi dove c’è in gioco ancora la qualificazione ai Mondiali 2022.

Playoff Mondiali: Pirlo vuole la qualificazione con la Polonia

Andrea Pirlo può allenare la Polonia e giocarsi i Playoff per i Mondiali 2022 in Qatar. Perché quello che sarà il nuovo commissario tecnico potrà giocarsi le sue carte in vista della prossima competizione Mondiale. Infatti, Pirlo può guidare sulla panchina della Polonia la Nazionale in vista dei Mondiali 2022, dove la federazione polacca dovrà fare i conti negli spareggi contro la Russia nella gara secca. Se la Polonia dovesse poi vincere ci sarà la sfida finale con la vincente tra Svezia e Repubblica Ceca.