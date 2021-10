Reyer ko nell’arena del PalaPentassuglia

Il PalaPentassuglia è esploso all’ultimo respiro di una gara tiratissima, quando Tonut ha sbagliato la schiacciata che avrebbe condannato la Happy Casa. Poco prima, un grande Visconti aveva realizzato il canestro che ha fissato il punteggio sull’81-80. Una magnifica New Basket si impone anche sulla Reyer Venezia in una gara dalle mille emozioni, nell’arena infuocata del palazzetto di contrada Masseriola. Il roster di Vitucci strappa la quinta vittoria consecutiva. Lo fa con pieno merito, se si considera che ha avuto spesso in mano il pallino della contesa.

Brindisi superiore

Straordinario l’approccio alla gara della Stella del Sud, che nel primo tempo, a suon di triple, rifila un massimo vantaggio di 19 punti a una irriconoscibile Reyer. Nel secondo quarto gli ospiti si risollevano, ma il gap resta stabilmente intorno alla doppia cifra. Il secondo tempo è all’insegna dell’equilibrio. I tifosi brindisini sudano freddo fra la fine del terzo periodo e l’inizio del quarto, quando l’Umana prende il sopravvento, fino a piazzare il sorpasso. Brindisi però riordina le idee e nel sfodera una strepitosa prova d’orgoglio, in un n avvincente finale punto a punto, Brindisi mantiene saldi i nervi e con l’acuto di Visconti (15 punti) porta a casa la posta in palio e aggancia momentaneamente l’Armani in vetta alla classifica, a quota 10 punti. Ad ogni modo viene staccata la Virtus Bologna, che ha perso in quel di Tortona.

Reyer sorpasso e controsorpasso a 3” dalla sirena. Fine di un ciclo?

La Reyer nell’ultimo quarto sembra avere il dominio del gioco e piazza il sorpasso (63-67) andando per la prima volta in vantaggio dall’inizio della gara. Con i suoi fuoriclasse, l’Umana prende in mano le redini dell’incontro, ma Brindisi vende cara la pelle e riporta la contesa sui binari dell’equilibrio. Al 37’, arriva il controsorpasso (73-72). Il finale, incandescente, è all’insegna del punto a punto. A 19 secondi dal termine, Brindisi è sotto di uno (79-80). A 3 secondi dalla fine, Visconti, con freddezza, realizza il canestro della vittoria.