Rugby, nel Sei Nazioni under 20 storica vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra

Impresa degli azzurrini della nazionale under 20 di rugby che a Treviso hanno battuto per la prima volta nella loro storia l’Inghilterra, in una partita valevole per la seconda giornata del Sei nazioni. Decisivi i due piazzati trasformati da Teneggi.

Grande prova azzurra

Strepitosa prova difensiva degli Azzurri che annichiliscono i campioni in carica e fanno la storia vincendo 6-0 in un Monigo straripante di entusiasmo. Risultato che a tratti è sembrato persino andare troppo stretto ai ragazzi di Massimo Brunello. Il pilone Riccardo Genovese premiato come migliore in campo.

In attesa della nazionale A

Intanto, domenica a Roma, scenderà in campo la nazionale maggiore che, contro l’Inghilterra, proverà a evitare la 34esima sconfitta consecutiva al Sei Nazioni.