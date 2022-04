Sanders, dalle stelle alla polvere

Victor Sanders oltre dei reati e delle infrazioni commessi nella folle corsa contromano in A27, dovrà rispondere della rissa che ha causato mercoledì notte all’uscita dall’Alai Bar, locale interno all’Anda Venice Hostel, di via Ortigara. Rissa durante la quale ha colpito con un pugno un addetto della sicurezza. Nessun coinvolgimento, invece, per il suo compagno di squadra Jordan Theodore, con il quale ha litigato in strada perché l’altro lo voleva portare a più miti consigli. Gli agenti della Polstrada in auto gli hanno pure trovato una modica quantità di marijuana. In Procura a Venezia è finita la relazione dei carabinieri sul comportamento del giocatore americano, ma a breve si aggiungerà anche la denuncia che l’uomo della sicurezza, dipendente dell’Agenzia Meccano Security di Oriago, presenterà per il pugno che ha ricevuto in pieno volto da Sanders.Ricostruito anche il frangente temporale intercorso tra il momento in cui Sanders e Theodore escono dalla caserma dei carabinieri a quando il giocatore ha la cattiva idea di salire in auto, vettura messa a disposizione dalla Reyer, e iniziare la sua folle corsa in autostrada.

Cosa è successo

Il dirigente della società a cui i carabinieri hanno affidato i giocatori li accompagna a casa. Vivono in appartamenti foresteria della società. Mentre Jordan Theodore se ne va a letto Sanders, appena lasciato dal manager della Reyer, prende l’auto – senza motivo – e inizia l’ultimo atto di una folle notte: percorre 40 chilometri in autostrada contromano. Sanders e il compagno erano andati all’Alai Bar per festeggiare la vittoria in Eurocup. Una festa a tema nella quale il giocatore statunitense aveva ecceduto con l’alcol. Fino a quando rimane all’interno del locale non succede nulla. Quando la direzione del locale comunica che si sta per chiudere, verso le 2.30, cominciano i problemi. I partecipanti alla festa, quasi tutti sotto i trent’anni, iniziano a uscire accompagnati dagli uomini della sicurezza. I due americani si avviano verso la porta. Mentre Theodore è tranquillo ed esce, Sanders non ha intenzione di seguirlo. Comincia a fare storie. Non vuole andarsene. È in forte stato di alterazione. Ha decisamente esagerato con l’alcol. Durante l’uscita inizia a litigare con altri clienti. Ne nasce una mezza rissa. Intervengono gli uomini della sicurezza del locale che in qualche modo lo accompagnano all’esterno. Ma non è una cosa facile. I buttafuori hanno difficoltà a contenere i suoi quasi due metri di altezza per 88 chili di peso e rimediano diversi colpi. Uno in particolare prende un pugno in pieno volto. Ma non reagiscono e decidono di chiamare i carabinieri. Intervengono i militari e gli agenti delle volanti. I carabinieri devono estrarre i manganelli per calmarlo e caricarlo in auto.

Cosa può capitare

In attesa di altre comunicazioni ufficiali sul futuro di Victor Sanders, la Reyer sceglie la strada del silenzio. «Ci affideremo a comunicazioni ufficiali», ha ribadito il presidente Federico Casarin intercettato al Taliercio dopo la conferenza stampa pre partita di De Raffaele e di capitan Bramos. Decisione presa giovedì dal club, dal momento che si sta decidendo il posto di un lavoratore con le carte in mano ai legali della società orogranata, anche perché ogni parola e tanto più qualche frase potrebbero essere fraintese. Una linea che la Reyer ha seguito quasi sempre in passato, che quindi non deve sorprendere, anche per vicende meno eclatanti di quelle che hanno coinvolto Victor Sanders. Al contrario di tanti club che preferiscono andare in direzione opposta. Non si tratta, in questo caso, di discutere su una rescissione consensuale del contratto per prestazioni sportive inferiori rispetto alle aspettative, come è accaduto in questa stagione prima con Charalampopulos e poi con Phillip, bensì per fatti molto gravi, accaduti fuori dal palasport e che solo per fortuna non hanno avuto conseguenze ancora più rilevanti. Anche perché, in tutti questi anni da quando è intervenuto in prima persona Luigi Brugnaro (2006), prima di esonerare un allenatore o di mandar via un giocatore, la Reyer ha prima pensato alla persona e alla famiglia che un tecnico o un giocatore potevano avere alle spalle. In questo caso la Reyer deve tutelare la sua immagine a qualsiasi livello, e “rumore” la vicenda ne ha provocato tanto in tutta Italia e non solo nel mondo sportivo, dove la Reyer ha assunto da anni un ruolo di eccellenza anche al di là dei trionfi conseguiti nelle ultime stagioni.